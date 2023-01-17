Клинников Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения29.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1884
Бракосочетание
20.04.1903
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Александра Григорьевна Талдыкина
Мать ребёнка: Клинникова Стефанида Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1908
Сын: Клинников Димитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Клинникова Стефанида Михайловна
Смерть
Неизвестно