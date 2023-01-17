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Клинников Григорий Филиппович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1884

Отец: Клинников Филипп Григорьевич

Мать: Клинникова Пелагия Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.04.1903

Жена: Клинникова Стефанида Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Александра Григорьевна Талдыкина

Мать ребёнка: Клинникова Стефанида Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1908

Сын: Клинников Димитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Клинникова Стефанида Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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