Белова (Коваль) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Коваль) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: Коваль Сергей Прокопьевич

Мать: Коваль Мария Иоанникиевна

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
в честь Параскевы Петки Сербской. запись о рождении сделана в МК пос. Андреевского.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Валерий Константинович

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1937

Дочь: Белова (Белова) Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Белова) Надежда

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1940

Сын: Белов Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1943

Дочь: (Белова) Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Белова) Зинаида

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
19.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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