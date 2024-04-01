Белова (Коваль) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
в честь Параскевы Петки Сербской. запись о рождении сделана в МК пос. Андреевского.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Валерий Константинович
Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1937
Дочь: Белова (Белова) Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Белова) Надежда
Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1940
Сын: Белов Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1943
Дочь: (Белова) Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Белова) Зинаида
Отец ребёнка: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
19.01.1957
Смерть
Неизвестно