Белов Геннадий Константинович
Место рожденияСССР
Дата рождения19.10.1940
Дата смерти25.05.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ершова) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ершова) Надежда
Рождение ребёнка
11.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.05.1994
Похороны
Неизвестно