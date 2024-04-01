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Белов Геннадий Константинович

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Место рождения

СССР

Дата рождения

19.10.1940

Дата смерти

25.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1940

Отец: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Мать: Белова (Коваль) Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ершова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ершова) Надежда

Рождение ребёнка
11.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.05.1994
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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