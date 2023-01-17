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Величков Геннадий Александрович

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Александр

Мать: Борзенкова Мария Константиновна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Отца Геннадия убили односельчане еще до рождения мальчика. Мать Геннадия Мария не была расписана с его отцом (свадьбу отыграть они не успели), поэтому после рождения дала ему свою фамилию. Но мальчика... Показать все
Смерть
2012
Самара, Самара, Самарская область
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