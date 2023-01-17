Величков Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Александр
Отца Геннадия убили односельчане еще до рождения мальчика. Мать Геннадия Мария не была расписана с его отцом (свадьбу отыграть они не успели), поэтому после рождения дала ему свою фамилию. Но мальчика... Показать все
Смерть
2012
Самара, Самара, Самарская область