Ткачёва (Анненская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёва (Анненская) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Анненский Николай Ильич

Мать: Анненская Александра Павловна

Рождение ребёнка
29.06.1840

Дочь: Анненская Александра Никитична

Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Криль Софья Никитична

Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ткачёв Андрей Никитич

Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1844

Сын: Ткачёв Пётр Никитич

Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачёв Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно
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