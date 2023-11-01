Ткачёва (Анненская) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
29.06.1840
Дочь: Анненская Александра Никитична
Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Криль Софья Никитична
Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич
Рождение ребёнка
11.04.1844
Сын: Ткачёв Пётр Никитич
Отец ребёнка: Ткачёв Никита Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно