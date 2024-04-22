Криль (Ткачёва) Софья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криль (Ткачёва) Софья Никитична

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Место рождения

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ткачёв Никита Андреевич

Мать: Ткачёва Мария Николаевна

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 15.08.1872 и 26.11.1873

Дочь: Богданович Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Криль Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криль Александр Александрович

Смерть
1873
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