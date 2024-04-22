Криль (Ткачёва) Софья Никитична
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ткачёв Никита Андреевич
Мать: Ткачёва Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Между 15.08.1872 и 26.11.1873
Дочь: Богданович Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Криль Александр Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873