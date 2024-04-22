Анненская (Ткачёва) Александра Никитична
Место рождения
Дата рождения29.06.1840
Дата смерти06.05.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1840
Отец: Ткачёв Никита Андреевич
Мать: Ткачёва Мария Николаевна
Образование
С 1851 по 1856
Немецкий пансион.
Бракосочетание
Неизвестно
Отбывание наказания
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
06.05.1915
Похоронена на Литераторских мостках на Волковском кладбище Санкт-Петербурга рядом с мужем.