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Анненская (Ткачёва) Александра Никитична

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Место рождения

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.06.1840

Дата смерти

06.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1840

Отец: Ткачёв Никита Андреевич

Мать: Ткачёва Мария Николаевна

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Образование
С 1851 по 1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Немецкий пансион.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анненский Николай Фёдорович

Отбывание наказания
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
06.05.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Литераторских мостках на Волковском кладбище Санкт-Петербурга рядом с мужем.
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