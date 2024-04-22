Ткачёв Пётр Никитич
Место рождения
Дата рождения11.04.1844
Дата смерти04.01.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1844
Отец: Ткачёв Никита Андреевич
Мать: Ткачёва Мария Николаевна
Образование
С 1861 по 1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачёв Пётр Петрович
Мать ребёнка: Ткачёва Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1886