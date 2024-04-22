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Ткачёв Пётр Никитич

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Место рождения

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.04.1844

Дата смерти

04.01.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1844

Отец: Ткачёв Никита Андреевич

Мать: Ткачёва Мария Николаевна

Сивцево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Образование
С 1861 по 1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачёв Пётр Петрович

Мать ребёнка: Ткачёва Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачёва Александра Дмитриевна

Смерть
04.01.1886
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