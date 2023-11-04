Ткачёва (Дементьева) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачёв Пётр Петрович
Отец ребёнка: Ткачёв Пётр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачёв Пётр Никитич
Образование
До 1867
Мариинская гимназия.
Образование
До 1888
Медицинский факультет.
Военная служба
С 1904 по 1905
Она работала врачом в русско-японскую войну.
Смерть
1922
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область