Ткачёва (Дементьева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёва (Дементьева) Александра Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1850

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачёв Пётр Петрович

Отец ребёнка: Ткачёв Пётр Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачёв Пётр Никитич

Образование
До 1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мариинская гимназия.
Образование
До 1888
Медицинский факультет.
Военная служба
С 1904 по 1905
Она работала врачом в русско-японскую войну.
Смерть
1922
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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