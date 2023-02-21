Рычкова Феодора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Феодора Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Рычкова Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Сергеевич

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Первушина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Сергеевич

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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