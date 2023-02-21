Рычкова Феодора Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Рычкова Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Первушина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно