Рычков Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Рычков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Рычкова Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Первушина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Феодора Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно