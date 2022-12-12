Рычков Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Василий Сергеевич

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Место рождения

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Рычков Сергей

Мать: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Рычкова Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Феодора Антоновна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Первушина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Феодора Антоновна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Феодора Антоновна

Смерть
Неизвестно
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