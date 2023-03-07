Зайкова (Огорельцева) Марфа Андреевна
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодосия Евдокимова
Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно