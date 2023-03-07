Зайкова (Огорельцева) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайкова (Огорельцева) Марфа Андреевна

Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Огорельцев Андрей Федоров

Мать: Огорельцева Феврония Феоктистова

Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодосия Евдокимова

Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Зайков Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Семен Евдокимов

Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Евдоким Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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