Зайков Евдоким Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодосия Евдокимова
Мать ребёнка: Зайкова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Зайкова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайкова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайкова Марфа Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1798