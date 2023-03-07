Зайков Евдоким Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайков Евдоким Тимофеевич

Зайков Евдоким Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодосия Евдокимова

Мать ребёнка: Зайкова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Зайков Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Зайкова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Семен Евдокимов

Мать ребёнка: Зайкова Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайкова Марфа Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1798
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close