Огорельцева (Кощеева) Феврония Феоктистова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1767
Сын: Огорельцев Панфил Андреевич
Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зайкова Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров
Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Огорельцев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Смерть
1783