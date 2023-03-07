Огорельцева (Кощеева) Феврония Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Кощеева) Феврония Феоктистова

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Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кощеев Феоктист Панкратов

Мать: Кощеева Зиновия Павловна

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Огорельцев Панфил Андреевич

Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зайкова Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров

Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Огорельцев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Андрей Федоров

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Смерть
1783
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