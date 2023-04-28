Кощеева (Мерзлякова) Зиновия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Мерзлякова) Зиновия Павловна

Место рождения

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Между 1763 и 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Мерзляков Павел Малафеев

Мать: не указана

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Огорельцева Феврония Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кощеев Алексей Феоктистов

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евфимия Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрона Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Григорий Феоктистов

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Феоктист Панкратов

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1763 и 1782
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