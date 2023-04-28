Кощеева (Мерзлякова) Зиновия Павловна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиМежду 1763 и 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Мерзляков Павел Малафеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Огорельцева Феврония Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кощеев Алексей Феоктистов
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евфимия Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрона Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кощеев Григорий Феоктистов
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1782