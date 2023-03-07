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Огорельцев Андрей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Огорельцев Панфил Андреевич

Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зайкова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова

Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Огорельцев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорельцева Феврония Феоктистова

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Смерть
Неизвестно
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