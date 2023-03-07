Огорельцев Андрей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Огорельцев Панфил Андреевич
Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зайкова Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова
Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Огорельцев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Огорельцева Феврония Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, починок Злобинский
Смерть
Неизвестно