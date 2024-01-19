Кожин Дмитрий Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожин Дмитрий Устинович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожин Устин

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кожина Анна Дмитриевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Кожин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кожина Анна Дмитриевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Кожин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кожина Анна Дмитриевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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