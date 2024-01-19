Кожин Дмитрий Устинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожин Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кожина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Кожина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Кожина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно