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Кожин Иван Дмитриевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Кожин Дмитрий Устинович

Мать: Кожина Анна Дмитриевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Кожина) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кожин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760 или 1762

Дочь: Алаева (Кожина) Арина Ивановна

Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кожин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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