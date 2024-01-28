Кожин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Кожин Дмитрий Устинович
Мать: Кожина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Кожина) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кожин Иван Иванович
Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1760 или 1762
Дочь: Алаева (Кожина) Арина Ивановна
Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна
Смерть
Неизвестно