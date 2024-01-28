Кожина Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Дочь: (Кожина) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кожин Дмитрий Устинович
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Кожин Дмитрий Устинович
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Кожин Дмитрий Устинович
Смерть
1769