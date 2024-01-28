Кожина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина Анна Дмитриевна

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1703

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Дмитрий Устинович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: (Кожина) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кожин Дмитрий Устинович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Кожин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожин Дмитрий Устинович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Кожин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожин Дмитрий Устинович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1769

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