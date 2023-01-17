Алешин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1827
Отец: Алешин Николай Егорович
Мать: Алешина Елена Потаповна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Алешин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Алешин Александр Иванович
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
09.11.1860
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алешина Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно