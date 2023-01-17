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Алешин Иван Николаевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.12.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1827

Отец: Алешин Николай Егорович

Мать: Алешина Елена Потаповна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алешин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Алешин Александр Иванович

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1860

Сын: Алешин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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