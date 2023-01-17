Алешина (Алешина) Елена Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Алешина) Елена Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1827

Сын: Алешин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Алешин Николай Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1830

Сын: Анфиноген

Отец ребёнка: не указан

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
После отданного в рекруты Николая Егоровича жены его Елены Потаповной незаконнорожденный сын
Военная служба
По 1834
Приписка к записи в РС 1834 г.: "по указу казенной палаты оную солдатку не числить"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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