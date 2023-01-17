Алешина (Алешина) Елена Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1827
Отец ребёнка: Алешин Николай Егорович
Рождение ребёнка
05.07.1830
Сын: Анфиноген
Отец ребёнка: не указан
После отданного в рекруты Николая Егоровича жены его Елены Потаповной незаконнорожденный сын
Военная служба
По 1834
Приписка к записи в РС 1834 г.: "по указу казенной палаты оную солдатку не числить"
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно