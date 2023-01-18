Алешина (Алешина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Алешина) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Алешина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алешин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Алешин Александр Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1860

Сын: Алешин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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