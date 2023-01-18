Алешина (Алешина) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Алешина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Алешин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Алешин Александр Иванович
Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
09.11.1860
Отец ребёнка: Алешин Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно