Козлов (Пресняков) Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти25.12.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Сгибнева Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Дочь: Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Дочь: Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Сын: Козлов (пресняков) Павел Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Сын: Козлов (пресняков) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Дочь: Агапия Васильева
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Сын: Козлов (пресняков) Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева