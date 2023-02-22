Козлов (Пресняков) Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Пресняков) Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

25.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пресняков (козлов) Михаил Якимов

Мать: Преснякова Анна Афанасьева

Бракосочетание
30.01.1846

Жена: Козлова Ефросинья Зиновьева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
22.12.1846

Дочь: Сгибнева Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1848

Дочь: Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Рождение ребёнка
04.02.1850

Сын: Козлов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.08.1851

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Рождение ребёнка
08.08.1853

Дочь: Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Рождение ребёнка
28.10.1854

Сын: Козлов (пресняков) Павел Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1856

Сын: Козлов (пресняков) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Рождение ребёнка
26.02.1858

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1859

Дочь: Агапия Васильева

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Рождение ребёнка
28.07.1860

Сын: Козлов (пресняков) Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Рождение ребёнка
10.08.1862

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1866

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Козлова Ефросинья Зиновьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.12.1872
Причина смерти: Водянка
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