Сгибнева (Козлова) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева (Козлова) Евгения Васильевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.12.1846

Дата смерти

29.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1846

Отец: Козлов (пресняков) Василий Михайлович

Мать: Козлова Ефросинья Зиновьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.12.1867

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.12.1868

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
06.03.1870

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.05.1872

Сын: Сгибнев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
04.10.1875

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.06.1878

Сын: Сгибнев Павел Иванович

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
13.08.1879

Сын: Сгибнев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1881

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
14.01.1885

Сын: Сгибнев Степан Иванович

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Сгибнев Павел Иванович

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Иван Фёдорович

Смерть
29.12.1910
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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