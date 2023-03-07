Сгибнева (Козлова) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1846
Дата смерти29.12.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1846
Рождение ребёнка
28.12.1867
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
28.12.1868
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
06.03.1870
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
07.05.1872
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
04.10.1875
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
?.06.1878
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
13.08.1879
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
26.03.1881
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1883
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
14.01.1885
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
20.06.1886
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1910
Причина смерти: Естественная смерть/старость