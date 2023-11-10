Нужнов Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения24.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
24.11.1893
родился и вырос в поселке Амур, Кизильского района, в семье казака. Отец Нужнов Федор Андреевич (03.02.1867 - 28.04.1905) умер от чахотки в 38 лет.
Бракосочетание
13.11.1911
Свадьба 13.11.1911. Пётр Фёдорович Нужнов 18 лет - казачий сын Анастасия Матвеевна Корытина 17 - казачья девица Свидетели Михаил Корнаухов, Тимофей Костомаров- казаки Гавриил Нужнов, Корней Голунов М... Показать все
Арест
18.04.1931
Дело 7171 (Управление Комитета Госбезопасности при СМ СССР по Челябинской области) Дело Петр Федорович нужнов.jpg По обвинению гр. пос. Амурского Кизильского района Нужного Петра Фёдоровича. Предусмот... Показать все
Раскулачивание
Неизвестно
Нужнов Петр Федорович - 1893. Глава семьи. Кизильский район Амурский сельсовет район пос. Амурский, документ основание - список райисполкома от 10.03.1931 № не указан, наличие описи имущества - да, пр... Показать все
Смерть
Неизвестно