Нужнова (Корытина) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнова (Корытина) Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1911

Муж: Нужнов Петр Федорович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Свадьба 13.11.1911. Пётр Фёдорович Нужнов 18 лет - казачий сын Анастасия Матвеевна Корытина 17 - казачья девица Свидетели Михаил Корнаухов, Тимофей Костомаров- казаки Гавриил Нужнов, Корней Голунов М... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Петр Федорович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Петр Федорович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Петр Федорович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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