Нужнова (Корытина) Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1911
Свадьба 13.11.1911. Пётр Фёдорович Нужнов 18 лет - казачий сын Анастасия Матвеевна Корытина 17 - казачья девица Свидетели Михаил Корнаухов, Тимофей Костомаров- казаки Гавриил Нужнов, Корней Голунов М... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1915
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Смерть
Неизвестно