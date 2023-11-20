Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1885
Дочь: Нужнова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
17.05.1887
Дочь: Нужнова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
28.04.1888
Дочь: Нужнова Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
24.11.1893
Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич
родился и вырос в поселке Амур, Кизильского района, в семье казака. Отец Нужнов Федор Андреевич (03.02.1867 - 28.04.1905) умер от чахотки в 38 лет.
Рождение ребёнка
15.03.1898
Дочь: Нужнова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
26.07.1905
Дочь: Нужнова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно