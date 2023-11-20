Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1885 ст.

Муж: Нужнов Федор Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1885

Дочь: Нужнова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.05.1887

Дочь: Нужнова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.04.1888

Дочь: Нужнова Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Нужнов Петр Федорович

Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
родился и вырос в поселке Амур, Кизильского района, в семье казака. Отец Нужнов Федор Андреевич (03.02.1867 - 28.04.1905) умер от чахотки в 38 лет.
Рождение ребёнка
15.03.1898

Дочь: Нужнова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.1905

Дочь: Нужнова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Нужнов Федор Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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