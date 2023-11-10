Пирогов Сергей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1876
Крестные: - Пирогов Пимен Фёдорович - Пирогова Пелагея Александровна (солдата)
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1899
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна
Крестная - крестьянская девица Яковлева Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.04.1901
Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна
Окулово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1902
Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
04.05.1907
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
13.03.1912
Сын: Пирогов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна
Смерть
Неизвестно