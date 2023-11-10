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Пирогов Сергей Елисеевич

Место рождения

Пирогово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

02.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1876

Отец: Пирогов Елисей Андреевич

Мать: Пирогова Глафира (Агриппина) Васильевна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Крестные: - Пирогов Пимен Фёдорович - Пирогова Пелагея Александровна (солдата)
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Жена: Пирогова Олимпиада Константиновна

Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна

Крестная - крестьянская девица Яковлева Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.04.1901

Сын: Пирогов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна

Окулово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Пирогов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1907

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна

Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Пирогов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Пирогова Олимпиада Константиновна

Смерть
Неизвестно
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