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(Пирогова) Ольга Сергеевна
(Пирогова) Ольга Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пирогов Сергей Елисеевич
1876 г.р.
Мать
Пирогова (Григорьева) Олимпиада Константиновна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пирогов Сергей Елисеевич
Мать:
Пирогова Олимпиада Константиновна
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