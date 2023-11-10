Пирогов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Иван Сергеевич

Место рождения

Окулово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1901

Отец: Пирогов Сергей Елисеевич

Мать: Пирогова Олимпиада Константиновна

Окулово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирогов Владимир

Мать ребёнка: Пирогова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирогов Михаил

Мать ребёнка: Пирогова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирогов Николай

Мать ребёнка: Пирогова Анна Осиповна

Смерть
Неизвестно
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