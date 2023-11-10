Пирогов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирогов Владимир
Мать ребёнка: Пирогова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирогов Михаил
Мать ребёнка: Пирогова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирогов Николай
Мать ребёнка: Пирогова Анна Осиповна
Смерть
Неизвестно