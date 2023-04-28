Погодин Борис Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.01.1900
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 05.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1935
Сын: Погодин Владимир Борисович
Мать ребёнка: Погодина Анна Григорьевна
Военная служба
02.08.1941
Дата поступления на службу: 02.08.1941 Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 23 одн брп, п/п 37327 Дата окончания службы: 30.11.1945
Военная награда
07.03.1944
Медаль "За оборону Ленинграда" Приказ подразделения от: 07.03.1944 Издан: 23 одн брп Серия удостоверения Ш30806
Военная награда
21.04.1944
Орден Красной Звезды Воинская часть: 23 одн брп 23 А Даты подвига: 11.04.1944, 28.03.1944 Приказ подразделения №: 143/н от: 21.04.1944 Издан: ВС 23 А
Военная награда
04.06.1945
Орден Отечественной войны II степени Воинская часть: 23 одн брп 10 гв. А Даты подвига: 01.01.1944-31.01.1944, 01.03.1944-30.06.1944, 09.07.1944-10.07.1944 Приказ подразделения №: 11/н от: 04.06.1945 И... Показать все
Военная награда
30.08.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Воинская часть: 23 одн брп Приказ подразделения от: 30.08.1945 Издан: БТ и МВ 10 гв. А
Демобилизация
30.11.1945
Дата поступления на службу: 02.08.1941 Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 23 одн брп, п/п 37327 Дата окончания службы: 30.11.1945
Смерть
1962
Похоронен на Братском кладбище