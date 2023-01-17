Погодина (Андрианова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина (Андрианова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

25.10.1907

Дата смерти

05.09.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Станица Каменская.
Крещение
25.10.1908
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Станица Каменская ВВД Христорождественская церковь (1886-1960 гг.) Священник Николай Яковлевич Семенов (иерей с 09.02.1899 по1918) Свидетельство 3528
Смерть
05.09.1932
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Свидетельство о смерти №376601
Рождение ребёнка
17.07.1935

Сын: Погодин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Погодин Борис Трофимович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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