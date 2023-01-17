Погодина (Андрианова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1907
Дата смерти05.09.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Станица Каменская.
Крещение
25.10.1908
Станица Каменская ВВД Христорождественская церковь (1886-1960 гг.) Священник Николай Яковлевич Семенов (иерей с 09.02.1899 по1918) Свидетельство 3528
Смерть
05.09.1932
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Свидетельство о смерти №376601
Рождение ребёнка
17.07.1935
Сын: Погодин Владимир Борисович
Отец ребёнка: Погодин Борис Трофимович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область