Погодин Владимир Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогодин Владимир Борисович

Погодин Владимир Борисович

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

17.07.1935

Дата смерти

13.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1935

Отец: Погодин Борис Трофимович

Мать: Погодина Анна Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
12.12.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Награда
1981
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Орден "Дружбы народов"
Смерть
13.09.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
После продолжительной болезни после инсульта и онкологии, в своей постели 23:45. Похоронен на Братском кладбище, возле отца и дедушки с бабушкой.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close