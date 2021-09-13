Погодин Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения17.07.1935
Дата смерти13.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1935
Бракосочетание
12.12.1964
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
14.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Награда
1981
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Орден "Дружбы народов"
Смерть
13.09.2021
После продолжительной болезни после инсульта и онкологии, в своей постели 23:45. Похоронен на Братском кладбище, возле отца и дедушки с бабушкой.