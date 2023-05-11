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Прудников Николай Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Прудников Иван Михайлов

Мать: Елена Севастьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1856

Жена: Прудникова Ефросиния Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1857

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Прудникова Ефросиния Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1859

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Прудникова Ефросиния Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ефросиния Николаева

Мать ребёнка: Прудникова Ефросиния Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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