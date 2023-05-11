Прудников Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Прудников Иван Михайлов
Мать: Елена Севастьянова
Бракосочетание
30.01.1856
Рождение ребёнка
27.06.1857
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Прудникова Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
02.12.1859
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Прудникова Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ефросиния Николаева
Мать ребёнка: Прудникова Ефросиния Егорова
Смерть
Неизвестно