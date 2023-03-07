Прудников Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти10.06.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Прудников ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.11.1831
Мать ребёнка: Елена Севастьянова
Рождение ребёнка
11.12.1832
Мать ребёнка: Елена Севастьянова
Рождение ребёнка
25.08.1835
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Елена Севастьянова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Елена Севастьянова
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Прудников Инокентий Иванов
Мать ребёнка: Елена Севастьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Севастьянова
Смерть
10.06.1852