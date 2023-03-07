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Прудников Иван Михайлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

10.06.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Прудников ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1831

Сын: Прудников Иван Иванов

Мать ребёнка: Елена Севастьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1832

Сын: Прудников Даниил Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Севастьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1835

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Елена Севастьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Прудников Николай Иванов

Мать ребёнка: Елена Севастьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Прудников Инокентий Иванов

Мать ребёнка: Елена Севастьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Севастьянова

Смерть
10.06.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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