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Соколов Василий Сергеевич

Место рождения

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кочина Августа Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
01.12.1896

Дочь: Соколова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Константиновна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь Юлия Иванова Кочина
Рождение ребёнка
1900

Сын: Соколов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
16.02.1904

Дочь: Соколова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Константиновна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Анна Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1904

Дочь: Соколова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Константиновна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Августа Васильева
Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Соколов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Константиновна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крест. сын Алексей Васильев Говязин и Крестьянская девица Мария Михайловна Куваева
Смерть
Неизвестно
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