Соколова Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кочина Августа Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Соколов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.12.1896
Дочь: Соколова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Сергеевич
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь Юлия Иванова Кочина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Соколов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.02.1904
Дочь: Соколова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Сергеевич
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Анна Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1904
Дочь: Соколова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Сергеевич
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Августа Васильева
Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Соколов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Сергеевич
Воспр. - той же деревни крест. сын Алексей Васильев Говязин и Крестьянская девица Мария Михайловна Куваева
Смерть
Неизвестно