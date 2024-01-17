Кочина (Соколова) Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина (Соколова) Августа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Соколов Василий Сергеевич

Мать: Соколова Мария Константиновна

Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Кочин Павел Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Путилово крестьяне - Николай Иоаннов Кочин и Алексей Васильев Говязин. По невесте: д. Заболотья крестьянин Александр Николаев Волков, д. Путилово крестьянин Василий Михайлов А... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Кочин Александр Павлович

Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - д. Путилово крестьянский сын Василий Васильев Говязин и крестьянская девица той же деревни Лукерия (скорее всего Глирекия) Павлова Молчанова
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кочин Николай Павлович

Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1911

Дочь: Кочина Анфия Павловна

Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская девица София Иоанновна Конанова (Куваева)
Рождение ребёнка
03.10.1913

Дочь: Кочина Анна Павловна

Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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