Кочина (Соколова) Августа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
30.01.1904
Муж: Кочин Павел Иванович
Поручители по жениху: д. Путилово крестьяне - Николай Иоаннов Кочин и Алексей Васильев Говязин. По невесте: д. Заболотья крестьянин Александр Николаев Волков, д. Путилово крестьянин Василий Михайлов А... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1905
Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович
Воспр. - д. Путилово крестьянский сын Василий Васильев Говязин и крестьянская девица той же деревни Лукерия (скорее всего Глирекия) Павлова Молчанова
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1911
Дочь: Кочина Анфия Павловна
Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович
Воспр. - той же деревни крестьянская девица София Иоанновна Конанова (Куваева)
Рождение ребёнка
03.10.1913
Дочь: Кочина Анна Павловна
Отец ребёнка: Кочин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно