Кочин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочин Павел Иванович

Кочин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кочин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Кочина Августа Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Путилово крестьяне - Николай Иоаннов Кочин и Алексей Васильев Говязин. По невесте: д. Заболотья крестьянин Александр Николаев Волков, д. Путилово крестьянин Василий Михайлов А... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Кочин Александр Павлович

Мать ребёнка: Кочина Августа Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - д. Путилово крестьянский сын Василий Васильев Говязин и крестьянская девица той же деревни Лукерия (скорее всего Глирекия) Павлова Молчанова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close