Кочин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кочин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904
Поручители по жениху: д. Путилово крестьяне - Николай Иоаннов Кочин и Алексей Васильев Говязин. По невесте: д. Заболотья крестьянин Александр Николаев Волков, д. Путилово крестьянин Василий Михайлов А... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1905
Мать ребёнка: Кочина Августа Васильевна
Воспр. - д. Путилово крестьянский сын Василий Васильев Говязин и крестьянская девица той же деревни Лукерия (скорее всего Глирекия) Павлова Молчанова
Смерть
Неизвестно