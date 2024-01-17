Кочин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кочин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кочин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кочин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кочин Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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