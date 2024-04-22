Кочин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кочин Иван
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
18.03.1903
Дочь: Кочина Александра Александровна
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Кочин Константин Александрович
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Отец - уволенный в запас солдат. Воспр - той же деревни крестьянин Иоан Иоанов Кочин
Рождение ребёнка
04.10.1907
Дочь: Кочина Таисия Александровна
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Воспр. - д. Никулинского крестьянская девица Манефа Тимофеевна Говязина
Рождение ребёнка
21.03.1910
Дочь: Кочина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Анастасия Николаевна Масалина
Рождение ребёнка
29.03.1912
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Воспр . - той же деревни крестьянин Иоанн Иоаннов Кочин
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Кочин Александр Александрович
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Воспр. - той же деревни крест. сын Павел Николаев Масалин
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Кочин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Отец - Кочин А.И. находящийся на действительной военной службе Воспр. - той же деревни крестьянин Алексей Васильев Говязин
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Кочина Мария Александровна
Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Анна Александрова Кочина
Смерть
Неизвестно