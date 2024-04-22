Кочин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочин Александр Иванович

Кочин Александр Иванович

Место рождения

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кочин Иван

Мать: не указана

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1902

Жена: Кочина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1903

Дочь: Кочина Александра Александровна

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Кочин Константин Александрович

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Отец - уволенный в запас солдат. Воспр - той же деревни крестьянин Иоан Иоанов Кочин
Рождение ребёнка
04.10.1907

Дочь: Кочина Таисия Александровна

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - д. Никулинского крестьянская девица Манефа Тимофеевна Говязина
Рождение ребёнка
21.03.1910

Дочь: Кочина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Анастасия Николаевна Масалина
Рождение ребёнка
29.03.1912

Сын: Кочин Иван Александрович

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр . - той же деревни крестьянин Иоанн Иоаннов Кочин
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Кочин Александр Александрович

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крест. сын Павел Николаев Масалин
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Кочин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Отец - Кочин А.И. находящийся на действительной военной службе Воспр. - той же деревни крестьянин Алексей Васильев Говязин
Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Кочина Мария Александровна

Мать ребёнка: Кочина Анастасия Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Анна Александрова Кочина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close