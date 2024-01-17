Кочина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Скорее всего Говязина Анастасия Васильевна и Кочина Анастасия Васильевна - это один и тот же человек
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Кочин Константин Александрович
Отец ребёнка: Кочин Александр Иванович
Путилово, Вологодский район, Северный край
Отец - уволенный в запас солдат. Воспр - той же деревни крестьянин Иоан Иоанов Кочин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно