Кочина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорее всего Говязина Анастасия Васильевна и Кочина Анастасия Васильевна - это один и тот же человек
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Кочин Константин Александрович

Отец ребёнка: Кочин Александр Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Отец - уволенный в запас солдат. Воспр - той же деревни крестьянин Иоан Иоанов Кочин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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