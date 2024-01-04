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Говязина Анна Матфеевна (Алексеевна)

Место рождения

Черниево, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

С 1843 по 1847

Дата смерти

21.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1843 по 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Говязин Василий Тимофеевич

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
жених - 26 лет, невеста - 25 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395647#74 Черниево - https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#320
Рождение ребёнка
03.11.1873

Дочь: Говязина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - прихода Иоанно-Богословской Малоельминской церкви д. Черниево (Чернеево) временно обязан. гр. ??? крестьянская дочь Татьяна Матфеева
Рождение ребёнка
1876

Сын: Говязин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Говязина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Говязин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Говязин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Говязин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич

Смерть
21.03.1920
Путилово, Вологодский район, Северный край
Запись № 35. От старости. 76 лет. Сем. полож - замуж. Заявил - Ан.Ив.Кочин.
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