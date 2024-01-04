Говязина Анна Матфеевна (Алексеевна)
Место рождения
Дата рожденияС 1843 по 1847
Дата смерти21.03.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1843 по 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1873
жених - 26 лет, невеста - 25 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395647#74 Черниево - https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#320
Рождение ребёнка
03.11.1873
Дочь: Говязина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич
Воспр. - прихода Иоанно-Богословской Малоельминской церкви д. Черниево (Чернеево) временно обязан. гр. ??? крестьянская дочь Татьяна Матфеева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Говязин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Говязина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Говязин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Говязин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Говязин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Говязин Василий Тимофеевич
Смерть
21.03.1920
Путилово, Вологодский район, Северный край
Запись № 35. От старости. 76 лет. Сем. полож - замуж. Заявил - Ан.Ив.Кочин.