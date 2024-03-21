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Говязин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Говязин Василий Тимофеевич

Мать: Говязина Анна Матфеевна

Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Говязина (Куваева) Людмила Александровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Уволенный в запас ефрейтор 104 пехот. Устюжского полка ген. кн. Багратиона По жениху: крестьянин той же волости Алексей Васильевич Говязин и Дмитрий Васильевич Говязин По невесте: крестьянский сын той... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Говязин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Говязина (Куваева) Людмила Александровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр - той же деревни крестьянский сын Иван Александрович Куваев
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Говязин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Говязина (Куваева) Людмила Александровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. -той же волости и деревни крестьянин Алексей Максимович Тихомиров
Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Говязин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Говязина (Куваева) Людмила Александровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крестьянский сын Николай Александрович Куваев
Смерть
Неизвестно

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