Говязина (Куваева) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910
Уволенный в запас ефрейтор 104 пехот. Устюжского полка ген. кн. Багратиона По жениху: крестьянин той же волости Алексей Васильевич Говязин и Дмитрий Васильевич Говязин По невесте: крестьянский сын той... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1910
Сын: Говязин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Говязин Василий Васильевич
Воспр - той же деревни крестьянский сын Иван Александрович Куваев
Рождение ребёнка
05.12.1912
Сын: Говязин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Говязин Василий Васильевич
Воспр. -той же волости и деревни крестьянин Алексей Максимович Тихомиров
Рождение ребёнка
14.08.1915
Сын: Говязин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Говязин Василий Васильевич
Воспр. - той же волости и деревни крестьянский сын Николай Александрович Куваев
Смерть
Неизвестно