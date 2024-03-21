Говязина (Куваева) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говязина (Куваева) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Говязин Василий Васильевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Уволенный в запас ефрейтор 104 пехот. Устюжского полка ген. кн. Багратиона По жениху: крестьянин той же волости Алексей Васильевич Говязин и Дмитрий Васильевич Говязин По невесте: крестьянский сын той... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Говязин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Говязин Василий Васильевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр - той же деревни крестьянский сын Иван Александрович Куваев
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Говязин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Говязин Василий Васильевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. -той же волости и деревни крестьянин Алексей Максимович Тихомиров
Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Говязин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Говязин Василий Васильевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крестьянский сын Николай Александрович Куваев
Смерть
Неизвестно

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