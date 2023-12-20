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Кочин Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кочин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Кочина Елизавета Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: Попадьинской волости д. Путилово крестьянин Николай Иоанов Кочин и уволенный в запас армии солдат Александр Иоанов Кочин По невесте: той же волости д. Путилово крестьянские дети:... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1903

Дочь: Кочина Анна Ильинична

Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Отец - Кочин И.И. находящийся в военной службе. Воспр - крест девица Людмила Евгеньевна Артисова
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кочина София Ильинична

Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кочин Алексей Ильин

Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кочин Константин Ильин

Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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