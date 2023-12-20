Кочин Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Кочин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902
Поручители по жениху: Попадьинской волости д. Путилово крестьянин Николай Иоанов Кочин и уволенный в запас армии солдат Александр Иоанов Кочин По невесте: той же волости д. Путилово крестьянские дети:... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1903
Дочь: Кочина Анна Ильинична
Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна
Отец - Кочин И.И. находящийся в военной службе. Воспр - крест девица Людмила Евгеньевна Артисова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кочина София Ильинична
Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кочин Алексей Ильин
Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Кочина Елизавета Васильевна
Смерть
Неизвестно