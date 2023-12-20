Кочина Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902
Муж: Кочин Илья Иванович
Поручители по жениху: Попадьинской волости д. Путилово крестьянин Николай Иоанов Кочин и уволенный в запас армии солдат Александр Иоанов Кочин По невесте: той же волости д. Путилово крестьянские дети:... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1903
Дочь: Кочина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович
Отец - Кочин И.И. находящийся в военной службе. Воспр - крест девица Людмила Евгеньевна Артисова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кочина София Ильинична
Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кочин Алексей Ильин
Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович
Смерть
Неизвестно