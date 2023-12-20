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Кочина Елизавета Васильевна

Место рождения

Омельфино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Омельфино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Кочин Илья Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: Попадьинской волости д. Путилово крестьянин Николай Иоанов Кочин и уволенный в запас армии солдат Александр Иоанов Кочин По невесте: той же волости д. Путилово крестьянские дети:... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1903

Дочь: Кочина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Отец - Кочин И.И. находящийся в военной службе. Воспр - крест девица Людмила Евгеньевна Артисова
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кочина София Ильинична

Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кочин Алексей Ильин

Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кочин Константин Ильин

Отец ребёнка: Кочин Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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