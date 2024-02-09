деревня Исаево, деревня Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Исаево

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению крестьянина дер. Исаево Высоковской волости Александрова на действия земского начальника 6 участка, запретившего ему виноторговлю. 1900 г. // Гос. архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
819Исаево, сц. вл.при рч. Исаевке.5226143836
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Высоковская волость
110. Исаево, сельцо бывшее государственное, дворов 13, жителей 69, церковь православная

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Высоковская волость
3928ИсаевоВысоковское.Исаевскийбывшие государственные55391824
4029ИсаевоВысоковское.Исаевскийбывшие государственные55352110
41ИсаевоВысоковское.ИсаевскийВол. отп.5533109
42ИсаевоВысоковское.Дмитрия Солунскогобывшие государственные553277

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Исаевский сельсовет
Исаево (мол. проп. п.) 3183деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 39 км. Летнее: —.2929

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245039Исаеводеревня59°30'с.ш.39°14'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440331д Исаеводеревня
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