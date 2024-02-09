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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Исаево Высоковской волости Александрова на действия земского начальника 6 участка, запретившего ему виноторговлю. 1900 г. // Гос. архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
819Исаево, сц. вл.при рч. Исаевке.5226143836Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
110. Исаево, сельцо бывшее государственное, дворов 13, жителей 69, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3928ИсаевоВысоковское.Исаевскийбывшие государственные55391824
4029ИсаевоВысоковское.Исаевскийбывшие государственные55352110
41—ИсаевоВысоковское.ИсаевскийВол. отп.5533109
42—ИсаевоВысоковское.Дмитрия Солунскогобывшие государственные553277
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Исаево (мол. проп. п.) 3183деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 39 км. Летнее: —.2929
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245039Исаеводеревня59°30'с.ш.39°14'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440331д Исаеводеревня