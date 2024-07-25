Симаков Филип Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Симаков Илья Иванович
Мать: Ираида Андреевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Симаков Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Симаков Никита Филиппович
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
20.04.1888
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Марья Филипповна
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Домна Филипповна
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
29.10.1904
Сын: Симаков Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Смерть
Неизвестно