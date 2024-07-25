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Симаков Филип Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Симаков Илья Иванович

Мать: Ираида Андреевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Симаков Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Симаков Никита Филиппович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
20.04.1888

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марья Филипповна

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Домна Филипповна

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Симаков Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Смерть
Неизвестно

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