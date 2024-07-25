Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Симаков Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Симаков Никита Филиппович

Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич

Рождение ребёнка
20.04.1888

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марья Филипповна

Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Домна Филипповна

Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич

Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Симаков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич

Смерть
Неизвестно

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