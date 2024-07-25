Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Симаков Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Симаков Никита Филиппович
Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич
Рождение ребёнка
20.04.1888
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Марья Филипповна
Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Домна Филипповна
Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич
Рождение ребёнка
29.10.1904
Сын: Симаков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Симаков Филип Ильич
Смерть
Неизвестно